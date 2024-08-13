Проте в Енергоатомі вважають, що імовірно пожежа у градирні виникла через недбалість або свідомий її підпал окупантами, які контролюють ЗАЕС. Політтехнолог Борис Тизенгаузен звернув увагу у розмові з 24 Каналом, що вогонь палав зовні внизу градирні, тому, не зрозуміло, що могло горіти всередині бетонної вежі.

До теми Це провокація, там горіти немає чому, – мер Енергодара про пожежу на ЗАЕС

МАГАТЕ дуже "занепокоєне"

"Горіти там нічому. Проте чорний дим, що стояв над ЗАЕС, міг виникнути через загоряння шин, гуми або хімічних сполук, які там імовірно були", – припустив політтехнолог.

Зверніть увагу! Пожежа на Запорізькій атомній станції виникла ввечері 11 серпня спочатку загорівся об'єкт технічного водопостачання, а потім пішов чорний дим з градирні № 1 (споруді, що має вигляд вежі, для охолодження води атмосферним повітрям – 24 Канал).

Росіянам, на думку Тизенгаузена, довелося тягнути туди сміття чи щось інше та підпалювати. Тому не міг "безпілотник запалити бетонну вежу", як заявляють окупанти.

Водночас представники МАГАТЕ після відвідання території градирні, де була пожежа, зробили висновки: нібито "малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні".

Нагадаю, що МАГАТЕ входить у систему ООН, і саме воно допомогло Ірану розвивати ядерну програму. Представники цієї організації заявили, що чули "вибух" на Запорізькій АЕС. Однак ЗАЕС перебуває під контролем Росії,

– підкреслив він.

Крім того, росіяни звернулись до МАГАТЕ через те, що на території Курської АЕС нібито знайшли уламок ракети.

МАГАТЕ дуже "занепокоєне" цим інцидентом. Яка тоді ефективність цієї організації?

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Зазначимо, що росіяни перетворили Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Довкола неї облаштовано багато фортифікацій, адже окупанти припускають, що там можуть статися військові дії.

Також в Енергоатомі заявили, що росіяни використовують градирні ЗАЕС як приміщення для складування військового обладнання та амуніції.