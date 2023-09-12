Валит черный дым: в России произошел масштабный пожар на заводе смазочных материалов
12 сентября 2023, 16:53Читати новину українською
В российском городе Салават вспыхнул масштабный пожар на территории завода смазочных материалов Девон.
По данным местных телеграмм-каналов, горит мазутная яма рядом с цистернами с топливом. В сети также распространили видео с места пожара, где можно увидеть черный густой дым.
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Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В российском МИДе заявили, что пожар уже удалось локализовать. Также утверждают, что обошлось без пострадавших.
Пока причины возникновения пожара неизвестны. Да и в будущем о них вряд ли расскажут. Это уже обычная практика для россиян.
В России все чаще случаются пожары
- К слову, вчера, 11 сентября, разразился масштабный пожар рядом с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения подмосковного Подольска.
- Огнем охватило три легковых автомобиля, гараж и сарай на площади 78 квадратов.