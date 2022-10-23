В Перми вспыхнул пороховой завод: с чем это связано
В российском городе Пермь на пороховом заводе, где производили снаряды РСЗО "Град", произошел взрыв. Это уже не первый подобный случай на объектах военной промышленности страны-агрессора.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что подобные случаи можно связывать с тем, что нагрузка на военно-промышленный комплекс России, который не был готовым к такой интенсивности производства, чрезвычайно возросла.
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Почему в России все чаще случаются пожары
По словам Мусиенко, именно уровень коррупции в стране-агрессоре привел к тому, что оккупанты фактически не готовы к уровню нагруженности, который есть на сегодняшний день. Кроме того, "неприятности" на объектах российского ВПК могли возникнуть и вследствие пренебрежения элементарными мерами безопасности из-за ускорения производства.
Более того, не стоит исключать и тот вариант, что в России формируются отдельные движения, которые могут быть недовольны войной против Украины.
Мы видели сколько было попыток поджогов разных объектов, начиная от военкоматов и заканчивая административными зданиями и промышленными предприятиями,
– заметил Мусиенко.
"Я думаю, что какая-то из этих причин или все в комплексе влияют на происходящее", – подытожил руководитель Центра военно-правовых исследований.
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Российские истребители также устали
Более того, на территории страны-агрессора уже второй раз за неделю падают российские самолеты. Это свидетельствует о том, что система перегружена очень интенсивными условиями как производства, так и службы.
Кроме того, подобные ситуации провоцируют потери среди пилотов и самолетов, а также отсутствие возможностей в полной мере производить полноценный технический надзор и ремонт техники.
Система перегревается. Она не готова к такой интенсивной нагрузке, кто бы что ни говорил, и начинает давать сбой. Мы видим результаты этого: взрывы, пожары, падение самолетов и т.д.
– заметил Мусиенко.
Как это повлияет на настроения россиян
Так, в результате падения российского истребителя пострадала многоэтажка. Впрочем, российские власти выделили "щедрую" компенсацию своим гражданам в размере 10 тысяч рублей – около 150 долларов. Это может повлиять на рост числа россиян, которые будут критически относиться к событиям и начнут, наконец, задавать какие-то вопросы своей власти.
Однако может остаться и категория людей, которые будут продолжать верить в российскую пропаганду и будут говорить, мол, "ничего страшного, разные инциденты случаются".
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Падение самолетов в России: что известно
- Российский истребитель Су-34 упал на многоэтажку в Ейске 17 октября. В результате удара здание охватило пламя. Официально сообщили о 15 погибших. Впрочем, на самом деле жертв может быть гораздо больше.
- В Минобороны России сообщили, что Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ПВО. При этом очевидцы и видеоматериалы свидетельствуют о том, что на месте падения самолета долго взрывались боекомплекты.
- Кроме того, военный самолет упал на частный двухэтажный дом и в Иркутске. На месте происшествия возник пожар. В местных Telegram-каналах сообщают, что это мог быть истребитель Су-30.
- Военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что очередное падение самолета говорит о технических проблемах у россиян и проблемах с квалификацией и подготовкой пилотов.