В Курской области вспыхнула нефтебаза: губернатор жалуется на атаку дронов

Поздно вечером 14 февраля в Курской области прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что там вспыхнул пожар на нефтебазе.

Причем информацию об этом подтвердили местные власти. Но обо всем по порядку. Лишь констатируем тот факт, что пожар на нефтебазе вспыхнул масштабный.

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Нефтебаза в Курской области горит

Итак, около полуночи местные телеграм-каналы начали писать о том, что в Курской области было шумно. А уже после полуночи писали о том, что вспыхнул сильный пожар. Правда, сначала не назвали причин.

В сети сняли, что в Курской области что-то горит: смотрите видео

Вскоре стало известно, что масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе. Это подтверждают фото и видео, которые заботливые россияне выкладывают в сеть. Все для того, чтобы мы могли во всей красе увидеть то, что произошло.

Мощный пожар вспыхнул в Курской области: смотрите видео

Позже губернатор Курской области Роман Старовойт решил пожаловаться на ситуацию. Мол, якобы произошла атака украинского дрона, в результате которой и вспыхнула нефтебаза в Курском районе. В то же время он взялся уверять, что пострадавших якобы нет. Также попросил сохранять спокойствие местных жителей.

В небе яркое зарево в результате пожара: смотрите видео

Очевидцы сняли пожар на нефтебазе: смотрите видео

Впоследствии журналисты начали писать, что вспыхнул резервуар объемом 100 тонн. На месте продолжают работать пожарные.