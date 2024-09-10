В Оренбургской области России вспыхнул пожар на нефтепроводе: есть жертвы и пострадавшие

В Оренбургской области России вспыхнул пожар на нефтепроводе. В результате возгорания погибли два человека, еще три получили ранения.

Известно, что нефтепровод загорелся в Курманаевском районе, что в 7 километрах от Гаршино. Об этом сообщают российские ЗМУ, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Оренбургской области

Около полуночи 9 сентября росСМИ сообщили о пожаре на нефтепроводе в Кумановском районе Оренбургской области.

Возгорание произошло во время сварочных работ. По предварительной информации, двое рабочих погибли, еще три получили ранения, один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В прокуратуре Оренбургской области сообщили, что будет проведена проверка.

"В рамках организованной проверки будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также будет дана оценка действиям (бездействию) уполномоченных органов", – говорится в сообщении.

Напомним, что несколько дней назад в российском Тольятти горел завод "АвтоВАЗ". Известно, что пожар начался во 2 корпусе металлургического производства завода на площади 50 квадратных метров.