Масштабный пожар и огненное небо: в Нижегородской области России дроны атаковали НПЗ

В Нижегородской области России в ночь на 29 января вспыхнул сильный пожар в городе Кстово. Там расположен один из нефтеперерабатывающих заводов врага.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о сильном пожаре на НПЗ в Кстово

Около 00:23 по киевскому времени российские паблики начали публиковать видео с сильным пожаром, который вспыхнул в городе Кстово в России. На кадрах можно увидеть, как столб густого огненного дыма тянется в небо и распространяется по объекту.

В Кстово в России сильный пожар: смотрите видео

По данным россиян, на место уже выехали чрезвычайники. На видео, которые также публикуют очевидцы, можно услышать сирены то ли скорой помощи, то ли пожарных.

На место пожара в Кстово едут чрезвычайники: смотрите видео

Позже пропагандисты начали писать, что Нижегородскую область атаковали неизвестные беспилотники. По данным оккупантов, местные также слышали взрывы.

Пожар в Нижегородской области: смотрите видео

Россияне также отмечают, что в Кстово "дроны упали в районе нефтебазы". Позже местный губернатор заявил, что "обломки БПЛА" привели к возгоранию в Кстовской промзоне Нижегородской области.

Отреагировал на пожар в Кстово и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он отметил, что там действительно расположен НПЗ, и это уже не первая атака на него.

Чем меньше НПЗ, тем меньше горючего и других ресурсов у россиян,

– резюмировал лейтенант.

Согласно данным из открытых источников, в Кстово расположен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Этот объект перерабатывает смесь нефти из Западной Сибири и Татарстана.

Тем временем OSINT-аналитики из телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ подтверждают, что дронами был поражен нефтеперерабатывающий завод ОАО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. Эксперты также выложили координаты этого объекта.

Дроны действительно могли поразить НПЗ "Лукойла" в Кстово / Видео из телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Неспокойно было и в других регионах России

Российские пропагандисты также писали, что "гражданские объекты Смоленской области" подверглись "массированной атаке беспилотников". Губернатор Смоленской области писал, что один дрон якобы был сбит во время "попытки атаки на объект ядерной энергетики".

Кроме того, россияне отмечали, что силами ПВО якобы было сбито 14 беспилотников в Торопецком районе Тверской области, а также вблизи Адреаполя. По предварительным данным, пострадавших и разрушений якобы нет.