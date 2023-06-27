В ОАЭ вспыхнул пожар на 36-м этаже небоскреба: жуткие фото и видео
Источник:Khaleej Times
В Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул масштабный пожар. Это произошло в 36-этажном небоскребе.
Огонь охватил несколько этажей. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
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В ОАЭ вспыхнул пожар в небоскребе
На обнародованных кадрах можно увидеть, как пожар вспыхнул в 36-этажном небоскребе. Огонь охватил несколько этажей здания.
Сейчас пожарные пытаются потушить пламя. Информация о погибших или пострадавших не поступала.
Местные власти сообщили, что пожар произошел в башне 02 комплекса Ajman One. Командам гражданской обороны и полиции удалось успешно контролировать и потушить пожар. Пока никто не пострадал.
На месте работают соответствующие службы / Скриншот
На место инцидента был доставлен мобильный полицейский пост, предоставивший справки и другие меры, чтобы жители могли сообщить о потере вещей. Мобильная станция также помогла охранять место.
Управление транспорта ОАЭ предоставило 7 автобусов для транспортировки жителей от башни 02 в отели в Аджмане и Шардже.
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Мощные пожары в Дубае
- Напомним, что ранее вспыхнул пожар в 35-этажном здании в Дубае вблизи Бурдж-Халифа. Как оказалось, загорелся небоскреб крупнейшего девелопера арабского мира Emaar.
- Также в Дубае масштабный огонь охватил два жилых небоскреба. Сначала загорелся один небоскреб, но из-за сильного ветра пожар перекинулся на соседнюю башню.
- А в районе Dubai Marina вспыхнул пожар в одном из небоскребов под названием Zen Tower.