В ОАЭ вспыхнул пожар на 36-м этаже небоскреба: жуткие фото и видео

В Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул масштабный пожар. Это произошло в 36-этажном небоскребе.

Огонь охватил несколько этажей. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

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В ОАЭ вспыхнул пожар в небоскребе

На обнародованных кадрах можно увидеть, как пожар вспыхнул в 36-этажном небоскребе. Огонь охватил несколько этажей здания.

Сейчас пожарные пытаются потушить пламя. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Местные власти сообщили, что пожар произошел в башне 02 комплекса Ajman One. Командам гражданской обороны и полиции удалось успешно контролировать и потушить пожар. Пока никто не пострадал.



На месте работают соответствующие службы / Скриншот



Пожар в небоскребе / Скриншот

На место инцидента был доставлен мобильный полицейский пост, предоставивший справки и другие меры, чтобы жители могли сообщить о потере вещей. Мобильная станция также помогла охранять место.

Управление транспорта ОАЭ предоставило 7 автобусов для транспортировки жителей от башни 02 в отели в Аджмане и Шардже.

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