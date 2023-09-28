В Одессе чуть не сгорели более 100 домов: в ГСЧС говорят о "неосмотрительных действиях"

В Одессе 27 сентября загорелся масштабный пожар. Спасатели боролись со стихией более 4 часов. Им удалось спасти от пламени более 100 домов.

В ГСЧС отметили, что "неосмотрительные действия чуть не уничтожили более 100 жилых домов". Как отмечают спасатели, масштабный пожар вспыхнул в Киевском районе Одессы.

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Из-за чего мог произойти пожар

Сегодня спасатели совместно с пожарными местной пожарной охраны, сотрудниками полиции более 4 часов боролись с масштабным пожаром в Киевском районе Одессы,

– говорят в ГСЧС.

Известно, что горела сухая трава вблизи жилых домов. Пламя охватило площадь более 10 гектаров. В ГСЧС отмечают, что спасатели делали все возможное, чтобы огонь не распространился на здания. Говорят, что он таки перекинулся на 5 домов. В то же время более 100 удалось спасти.

Пламя охватило площадь более 10 гектаров: смотрите видео

Вероятной причиной масштабного пожара в ГСЧС называют неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

"Будьте сознательными. Сжигание сухой растительности приводит к большому бедствию и наносит многочисленный ущерб, а иногда и уносит жизнь!" – отмечают в ГСЧС.

Отметим, что накануне в Ивано-Франковской области вспыхнул масштабный пожар. Там дотла сгорел санаторий, в котором жили дети.

Что известно о пожаре в санатории