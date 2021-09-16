Пожар в оккупированном Донецке уничтожил цех по производству воды: видео с места происшествия

Во временно оккупированном Донецке горел цех готовой продукции по производству воды. По предварительным данным, здание полностью сгорело.

Масштабный пожар произошел в четверг, 15 сентября. В сети обнародовали видеозаписи, на которых видно как столб дыма поднимается в небо.

Читайте также В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе: видео с места происшествия

Горит цех готовой продукции по производству воды "Серебряный колодец",

– сообщили местные телеграмм-каналы.

В то же время отмечается, что очевидцы проинформировали о том, что здание сгорело практически полностью. Причины возгорания устанавливаются.

Взрыв на шахте в Донецке