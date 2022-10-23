Карма в действии: в Перми снова загорелся пороховой завод, где производят заряды к "Градам" и "Смерчам"

В Перми снова произошел пожар на пороховом заводе, на котором в 3 смены производят боеприпасы для оккупантов. В результате возгорания погибли по меньшей мере 2 человека.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. С самого начала полномасштабной войны в Украине на объектах военно-промышленного комплекса России происходят пожары. Чаще всего причиной возгораний называют нарушение правил пожарной безопасности. Мол, кто-то покурил не в том месте.

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Вспыхнул завод, где производят снаряды для оккупантов

На "Пермском пороховом заводе" в очередной раз произошел пожар. Там изготовляют снаряды для убийства украинцев – к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", а также для "знаменитых" комплексов ПВО оккупантов.

В российских СМИ рассказали, что вспыхнул корпус с производством пластмасс на площади в 20 квадратных метров. На место происшествия выехали пожарные. Огонь уже погасили.

Пока известно, что погибли 2 человека, а еще один работник получил ранения. Кроме этого, под завалами, вероятно, находятся еще четверо россиян.

В администрации губернатора заявили, что пороховой завод является федеральным предприятием. Потому там отказались от комментариев.

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Завод пылает уже второй раз

В последний раз о пожаре на "Пермском пороховом заводе" сообщали 1 мая. Тогда также погибли два работника.

Возгорание произошло на производственном участке №12 "Пластмассы". Сообщалось, что там загорелась продукция. Перед пожаром местные жители говорили, что они слышали взрывы.

Ранее произошел пожар на еще одном предприятии Минобороны – 21 апреля в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери. Пострадали близко 30 человек, а еще 17 – погибли.

Причиной возгорания назвали аварийное состояние сети. Следователи начали расследование по факту нарушения пожарной безопасности.

В тот же день горел Дмитриевский химический завод в городе Кинешма Ивановской области. В результате пожара упал ангар с легковоспламеняющимися веществами. Пострадал один человек.

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