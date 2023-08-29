Клубы черного дыма видны в километрах: на Площади трех вокзалов в Москве горят ангары

Мощный пожар вспыхнул в Москве. Говорят, пламя охватило ангары на Площади трех вокзалов.

Соответствующую информацию распространяют как росСМИ, так и местные телеграм-каналы. Также выкладывают в сеть видео, на которых можно увидеть масштаб пожара, передает 24 Канал.

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В Москве горят ангары

Сначала писали, что на Площади трех вокзалов в Москве вспыхнули ангары. Рассказывали, что дым вздымается в небо со стороны Ленинградского вокзала.

В небо за вокзалом поднимается густой дым: смотрите видео

Тогда еще не было известно ни о причинах, ни о точной локации. Также не поступало информации о пострадавших.

А уже позже в экстренных службах рассказали, что загорелся склад с имуществом РЖД (российской железной дороги). Случилось это на Комсомольской площади.

Масштабный пожар вспыхнул возле Площади трех вокзалов в Москве: смотрите видео

В СМИ пишут, что клубы черного дыма можно увидеть в нескольких километрах от места возгорания. Для ликвидации огня туда направили экстренные службы.

Обратим внимание на то, что сначала речь шла о 600 квадратных метрах складских помещений за Ленинградским вокзалом, охваченным пламенем. А впоследствии в МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Добавим, что пожару присвоили завышенный ранг. Для укрощения стихии РЖД направили в район Площади трех вокзалов в Москве пожарный поезд.

По состоянию на 20:00 пожар, рассказывают местные СМИ, удалось ликвидировать.

Накануне в Москве жаловались на атаку дрона. Если точнее, то его вроде бы удалось сбить на подлете в столицу России.

Сбили дрон возле вертолетного завода