Клубы черного дыма видны в километрах: на Площади трех вокзалов в Москве горят ангары
Мощный пожар вспыхнул в Москве. Говорят, пламя охватило ангары на Площади трех вокзалов.
Соответствующую информацию распространяют как росСМИ, так и местные телеграм-каналы. Также выкладывают в сеть видео, на которых можно увидеть масштаб пожара, передает 24 Канал.
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В Москве горят ангары
Сначала писали, что на Площади трех вокзалов в Москве вспыхнули ангары. Рассказывали, что дым вздымается в небо со стороны Ленинградского вокзала.
В небо за вокзалом поднимается густой дым: смотрите видео
Тогда еще не было известно ни о причинах, ни о точной локации. Также не поступало информации о пострадавших.
А уже позже в экстренных службах рассказали, что загорелся склад с имуществом РЖД (российской железной дороги). Случилось это на Комсомольской площади.
Масштабный пожар вспыхнул возле Площади трех вокзалов в Москве: смотрите видео
В СМИ пишут, что клубы черного дыма можно увидеть в нескольких километрах от места возгорания. Для ликвидации огня туда направили экстренные службы.
Обратим внимание на то, что сначала речь шла о 600 квадратных метрах складских помещений за Ленинградским вокзалом, охваченным пламенем. А впоследствии в МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Добавим, что пожару присвоили завышенный ранг. Для укрощения стихии РЖД направили в район Площади трех вокзалов в Москве пожарный поезд.
По состоянию на 20:00 пожар, рассказывают местные СМИ, удалось ликвидировать.
Накануне в Москве жаловались на атаку дрона. Если точнее, то его вроде бы удалось сбить на подлете в столицу России.
Сбили дрон возле вертолетного завода
- Итак, в ночь на 28 августа россияне жаловались на то, что на Москву летит какой-то дрон. Впоследствии начали кичиться, что смогли его сбить недалеко от российской столицы.
- По данным российских СМИ, дрон сбили в Подмосковье. Если верить их заявлениям, то его приземлили за каких-то 5 километров от Московского вертолетного завода, расположенного в Люберцах.
- Заметим, что этот завод занимается исследовательско-конструкторской и научно-исследовательской работой. А еще его сотрудники проектируют, строят и испытывают опытные образцы вертолетов.
- Отметим, что специалисты с Московского вертолетного завода курируют внедрением в серийное производство новых моделей, а также модификаций вертолетов марки "Ми". А еще они занимаются сопровождением эксплуатации вертолетов как гражданского, так и военного назначения.