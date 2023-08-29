Відповідну інформацію поширюють як росЗМІ, так і місцеві телеграм-канали. Також викладають у мережу відео, на яких можна побачити масштаб пожежі, передає 24 Канал.

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У Москві горять ангари

Спочатку писали, що на Площі трьох вокзалів, що у Москві, спалахнули ангари. Розповідали, що дим здіймається у небо з боку Ленінградського вокзалу.

У небо за вокзалом здіймається густий дим: дивіться відео

Тоді ще не було відомо ані про причини, ані про точну локацію. Також не надходило інформації про постраждалих.

А вже пізніше в екстрених службах розповіли, що спалахнув склад з майном РЖД (російської залізниці). Сталося це на Комсомольській площі.

Масштабна пожежа спалахнула біля Площі трьох вокзалів у Москві: дивіться відео

У ЗМІ пишуть, що клуби чорного диму можна побачити за кілька кілометрів від місця загоряння. Для ліквідації вогню туди спрямували екстрені служби.

Звернімо увагу на те, що спочатку йшлося про 600 квадратних метрів складських приміщень за Ленінградським вокзалом, які охопило полум'я. А згодом у МНС Росії повідомили, що пожежу вдалося локалізувати на площі 1,5 тисячі квадратних метрів. Додамо, що пожежі присвоїли підвищений ранг. Для приборкання стихії, РЖД направили до району Площі трьох вокзалів у Москві пожежний поїзд.

Станом на 20:00 пожежу, розповідають місцеві ЗМІ, вдалося ліквідувати.

Напередодні у Москві скаржилися на атаку дрона. Якщо точніше, то його буцімто вдалося збити на підльоті до столиці Росії.

Збили дрон біля вертолітного заводу