5 августа в Подмосковье в России произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Возгорание может иметь техногенный характер.

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Что известно о пожаре под Москвой?

В сети утверждают, что днем произошло возгорание на территории ЦНИИмаш в городе Королев.

Пожар на территории ЦНИИмаш в России: смотрите видео

По предварительным данным оперативных служб, пожар носит техногенный характер. Других подробностей о причинах возгорания или возможных последствиях пока не сообщалось.

Exilenova+ предполагает, что загорелось одно из зданий комплекса Центра управления полетами "Роскосмоса" – корпус № 22. Он используется для управления космическими аппаратами, приема телеметрии и обеспечения работы российских космических программ.

Столб дыма поднялся в российском Королеве / Фото Exilenova+

Отмечается, что ЦНДИмаш является главным научно-исследовательским институтом российской государственной корпорации "Роскосмос".

Напомним, ночью 5 августа в Ростове-на-Дону прогремели взрывы вблизи автозаправочной станции. В результате там вспыхнул пожар, загорелись несколько автомобилей. Также неподалеку сгорел пункт выдачи заказов. Пропагандисты предполагают, что это могла быть диверсия.