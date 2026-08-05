Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Що відомо про пожежу біля Москви?

У мережі стверджують, що вдень сталось займання на території ЦНИИмаш у місті Корольов.

Пожежа на території ЦНДИмаш у Росії: дивіться відео

За попередніми даними оперативних служб, пожежа має техногенний характер. Інших подробиць щодо причин загоряння або можливих наслідків наразі не повідомляли.

Exilenova+ припускає, що загорілась одна з будівель комплексу Центру управління польотами "Роскосмосу" – корпус №22. Він використовується для управління космічними апаратами, приймання телеметрії та забезпечення роботи російських космічних програм.

Стовп диму здійнявся у російському Корольові / Фото Exilenova+

Зазначається, що ЦНДИмаш є головним науково-дослідним інститутом російської державної корпорації "Роскосмос".

Нагадаємо, вночі 5 серпня в Ростові-на-Дону прогриміли вибухи поблизу автозаправної станції. Внаслідок цього там спалахнула пожежа, загорілись кілька автівок. Також неподалік згорів пункт видачі замовлень. Пропагандисти припускають, що це могла бути диверсія.