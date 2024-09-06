Огонь виден со всех окрестностей: под Москвой вспыхнуло железнодорожное депо

В России что ни день, то новый масштабный пожар. В частности, в пятницу поздно вечером, 6 сентября, стало известно, что под Москвой вспыхнуло железнодорожное депо.

Около 22:00 по киевскому времени российские телеграм-паблики заявили о пожаре на железнодорожном депо в Алабушево Московской области, – информирует 24 Канал.

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Железнодорожное депо горит в Подмосковье

Как пишут телеграм-каналы, дым и огонь видно в соседних населенных пунктах. Местные жители жалуются на горелый запах, распространяя фото и видео, на которых видно пламя.

Загорелось железнодорожное депо под Москвой: смотрите видео

Мощный пожар неподалеку от столицы России: смотрите видео

По состоянию на 23:00 причины возгорания устанавливают соответствующие органы. Официально не поступала информация о пострадавших.

Пожар в Алабушево Московской области видно отовсюду: смотрите видео

В то же время местные утверждают, что к месту возгорания вместе с пожарными приехали кареты скорой помощи.

Где расположено железнодорожное депо в Алабушево: смотрите на карте от Google maps

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Вспомним, не так давно в России отчитывались, что пожар на складах с топливом в Пролетарске Ростовской области удалось полностью ликвидировать. Нефтяная база пылала более двух недель с 18 августа. Вероятно, огонь вспыхнул из-за падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата.