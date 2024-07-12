Москве стоит привыкать к столбам дыма: военная сводка от Свитана

В Московской области 11 июля сильно горел завод по производству плитки. Был хорошо виден большой столб дыма и, вероятно, подобного там будет становиться больше.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что российским захватчикам стоит привыкать к подобному явлению.

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Пожар под Москвой

Полковник запаса отметил, что пожар в городе Химки Московской области на предприятии по производству плитки ложится в общую канву антироссийских партизанских действий.

Москва видела столб дыма и долго его еще будет видеть,

– сказал Свитан.

Поэтому, заметил военный эксперт, россиянам стоит привыкать к подобному явлению.

ГУР получило данные российских пилотов

Свитан сказал, что в ГУР МО Украины есть хорошие специалисты в сфере IT. Именно они могли раздобыть данные о российской бригаде и обнародовали их. А подали все так, повесив на летный состав. И теперь КГБшники будут проверять вдоль и поперек не только этих летчиков, но и их родственников.

По его словам, жизнь этим пилотам усложнят свои же. А подсветка их в информационном потоке практически является указанием на уничтожение летного состава, который причастен к удару по "Охматдету".

Это один из механизмов психологического давления,

– заявил полковник запаса.

К тому же, по мнению Свитана, украинская разведка довольно хорошо все сделала, подав все именно так.