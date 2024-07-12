Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що російським загарбникам варто звикати до подібного явища.

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Пожежа під Москвою

Полковник запасу зазначив, що пожежа у місті Хімки Московської області на підприємстві з виробництва плитки лягає в загальну канву антиросійських партизанських дій.

Москва бачила стовп диму і довго його ще бачитиме,

– сказав Світан.

Тож, зауважив військовий експерт, росіянам варто звикати до подібного явища.

ГУР отримало дані російських пілотів

Світан сказав, що у ГУР МО України є хороші фахівці у сфері IT. Саме вони могли роздобути дані про російську бригаду та оприлюднили їх. А подали все так, повісивши на льотний склад. Тож тепер КДБшники перевірятимуть уздовж та впоперек не лише цих льотчиків, а й їхніх родичів.

За його словами, життя цим пілотам ускладнять свої ж. А підсвічування їх в інформаційному потоці практично є вказівкою на знищення льотного складу, який причетний до удару по "Охматдиту".

Це один із механізмів психологічного тиску,

– заявив полковник запасу.

До того ж, на думку Світана, українська розвідка доволі добре все зробила, подавши все саме так.