З будівлі валить потужний стовп чорного диму. Водночас російські ЗМІ пишуть, що існує загроза вибуху.

Дивіться також Змагання у брехні: головні російські вкиди напередодні виборів та Олімпіади у Франції

Пожежа під Москвою

У місті Хімки, що у Московській області на площі 5 тисяч квадратних метрів спалахнув цех із виробництва керамічної плитки.

Пожежа на заводі під Москвою: дивіться відео

Зазначається, що усередині цеху знаходяться 30 газових балонів, які можуть вибухнути. Пожежники винесли 10 з них. Вогонь продовжує стрімко поширюватися.

Спалахнув завод з виробництва керамічної плитки / фото росЗМІ

Причини пожежі російська влада не повідомляє.

До слова, наприкінці червня у підмосковному місті Фрязіно горіла будівля науково-дослідного інституту "Платан". Тоді російська влада заявила, що причиною став аварійний режим роботи електромережі. Було відомо про смерть двох людей – вони стрибнули з верхніх поверхів палаючої будівлі.