З будівлі валить потужний стовп чорного диму. Водночас російські ЗМІ пишуть, що існує загроза вибуху.
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Пожежа під Москвою
У місті Хімки, що у Московській області на площі 5 тисяч квадратних метрів спалахнув цех із виробництва керамічної плитки.
Пожежа на заводі під Москвою: дивіться відео
Зазначається, що усередині цеху знаходяться 30 газових балонів, які можуть вибухнути. Пожежники винесли 10 з них. Вогонь продовжує стрімко поширюватися.
Спалахнув завод з виробництва керамічної плитки / фото росЗМІ
Причини пожежі російська влада не повідомляє.
До слова, наприкінці червня у підмосковному місті Фрязіно горіла будівля науково-дослідного інституту "Платан". Тоді російська влада заявила, що причиною став аварійний режим роботи електромережі. Було відомо про смерть двох людей – вони стрибнули з верхніх поверхів палаючої будівлі.