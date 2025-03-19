Под Львовом вспыхнул масштабный пожар: есть угроза распространения огня на лес
- В селе Подборцы, что вблизи Львова, произошел крупный пожар сухой травы на площади 5 000 квадратных метров, с угрозой распространения на лес.
- Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают над ликвидацией пожара, а власть призывает не сжигать сухостой и сухотравье из-за экологических и правовых последствий.
В селе Подборцы, что вблизи Львова тушат крупный пожар. Там загорелось сухотравье.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую городскую администрацию.
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Что известно о пожаре в Подборцах
Во Львовском горсовете рассказали, что в селе Подборцы зафиксировали большой пожар сухой травы на площади 5 000 квадратных метров. Также есть угроза распространения огня на лес.
Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют масштабное возгорание,
– говорится в сообщении.
В мэрии Львова в очередной раз призвали граждан не сжигать сухостой и сухотравье. Ведь это вредно, неэкологично и незаконно. Более того, поджигателям впоследствии грозят многотысячные штрафы.
К слову, масштабный пожар в природной зоне также случился и в Одесской области. Там в поселке Маяки на площади 10 гектаров произошло возгорание, которое распространилось на территорию одного из национальных природных парков области.