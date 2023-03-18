Об этом говорят российские СМИ со ссылкой на экстренные службы России.

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Что стало причиной пожара

Предварительно известно, что на территории предприятия загорелась цистерна для хранения талового масла объемом 12 кубометров на площади в 50 квадратных метров. В результате пожара пострадал один работник.

Возгоранию присвоили третий уровень сложности. Его уже ликвидировали.

Обратите внимание! Завод является одним из старейших и крупнейших российских предприятий, работающих в сфере химической промышленности.

В Подмосковье все чаще происходят пожары