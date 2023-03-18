Про це кажуть російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби Росії.

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Що стало причиною пожежі

Попередньо відомо, що на території підприємства загорілася цистерна для зберігання талового масла об'ємом 12 кубометрів на площі 50 квадратних метрів. Унаслідок пожежі постраждав один працівник.

Займанню присвоїли третій рівень складності. Його вже ліквідували.

Зверніть увагу! Завод є одним із найстаріших і найбільших російських підприємств, що працюють у сфері хімічної промисловості.

У Підмосков'ї все частіше стаються пожежі