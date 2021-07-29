Во время движения вспыхнул поезд "Интерсити" Киев – Херсон

В Николаевской области поздно вечером 28 июля во время движения загорелся поезд "Интерсити" Киев – Херсон. Вспыхнул задний отсек тягового тепловоза.

Сообщение о пожаре в поезде поступило в 21:25 29 июля. На место происшествия сразу направили два пожарно-спасательных отделения.

Интересно На одного пассажира больше: женщина родила ребенка в поезде Киев – Ужгород

Детали пожара

Спасатели установили, что горел задний отсек тягового тепловоза.

Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.

Уже через полчаса пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Устанавливаются все детали и причины пожара.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Дальнейшая судьба поезда и пассажиров

Из-за возгорания в тепловозе пришлось отцепить 9 вагонов, в которых в общей сложности находилось 71 человек. Среди них 60 пассажиров.

После этого поезд отправили на станцию ​​в Николаев. А в 22:57, после формирования нового поезда, он смог отправиться к конечной станции – в Херсон.