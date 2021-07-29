Во время движения вспыхнул поезд "Интерсити" Киев – Херсон
29 июля 2021 , 02:49Читати новину українською
Источник:ГСЧС Николаевской области
В Николаевской области поздно вечером 28 июля во время движения загорелся поезд "Интерсити" Киев – Херсон. Вспыхнул задний отсек тягового тепловоза.
Сообщение о пожаре в поезде поступило в 21:25 29 июля. На место происшествия сразу направили два пожарно-спасательных отделения.
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Детали пожара
- Спасатели установили, что горел задний отсек тягового тепловоза.
- Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров.
- Уже через полчаса пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.
- Устанавливаются все детали и причины пожара.
- К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Дальнейшая судьба поезда и пассажиров
Из-за возгорания в тепловозе пришлось отцепить 9 вагонов, в которых в общей сложности находилось 71 человек. Среди них 60 пассажиров.
После этого поезд отправили на станцию в Николаев. А в 22:57, после формирования нового поезда, он смог отправиться к конечной станции – в Херсон.