В субботу, 7 июня, вблизи Москвы начался масштабный пожар. Загорелся склад с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. О причинах чрезвычайной ситуации пока молчат.

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Что известно о пожаре

По словам россиян, горит здание на Новой улице подмосковного города Пушкино. Внутри якобы легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.

Пожар на складе под Москвой: смотрите видео

По предварительным данным, площадь пожара составляет 8,1 тысячи "квадратов".

Огонь быстро распространяется. К тушению привлекли больше 50 спасателей и 12 единиц техники,

– говорится в сообщении.

В Пушкино пылает склад с ГСМ: смотрите видео

Напомним, на атаку БпЛА 7 июня жалуются жители города Кстово Нижегородской области. Там также начался пожар – горит НПЗ "Лукойл" или битумный завод.