Масштабный пожар под Москвой: горит склад с горюче-смазочными материалами
- В подмосковном городе Пушкино 7 июня начался пожар на складе с горюче-смазочными материалами.
- К тушению привлекли более 50 спасателей и 12 единиц техники, огонь быстро распространяется.
В субботу, 7 июня, вблизи Москвы начался масштабный пожар. Загорелся склад с горюче-смазочными материалами.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. О причинах чрезвычайной ситуации пока молчат.
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Что известно о пожаре
По словам россиян, горит здание на Новой улице подмосковного города Пушкино. Внутри якобы легковоспламеняющиеся жидкости в бочках, газовые баллоны и поддоны.
Пожар на складе под Москвой: смотрите видео
По предварительным данным, площадь пожара составляет 8,1 тысячи "квадратов".
Огонь быстро распространяется. К тушению привлекли больше 50 спасателей и 12 единиц техники,
– говорится в сообщении.
В Пушкино пылает склад с ГСМ: смотрите видео
Напомним, на атаку БпЛА 7 июня жалуются жители города Кстово Нижегородской области. Там также начался пожар – горит НПЗ "Лукойл" или битумный завод.