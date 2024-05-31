Почти 30 вагонов: в России сошел с рельсов грузовой поезд, на месте возник крупный пожар

В Амурской области России сошел с рельсов грузовой поезд. Он перевозил уголь по Транссибирской железной дороге.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, перевернулось около 29 вагонов с углем.

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В России поезд сошел с рельсов

Российские телеграмм-каналы пишут, что в Амурской области России сошел с рельсов грузовой поезд, который перевозил уголь. Из-за схода вагонов были повреждены две опоры и допущен обрыв проводов контактной сети.

В то же время в лесу рядом с железной дорогой начался пожар площадью 200 квадратных метров. Официальной версией аварии называют превышение скорости движения поезда машинистом, который не справился с управлением на повороте.

Из-за схода поезда в лесу рядом возник пожар: смотрите видео

Известно, что авария привела к задержке пассажирских поездов на Забайкальской железной дороге России. По данным российских СМИ, пострадавших в результате этой ситуации нет.

Сейчас в стране-агрессоре расследуют этот случай как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение большого вреда.

Недавно в России фиксировали увеличение лесных пожаров