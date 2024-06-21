В Ростове вспыхнул пожар: вероятно, горит база ресурсов снабжения МВД

Днем 21 июня в российском Ростове вспыхнул масштабный пожар. По словам самих россиян, пылает Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД России.

Кадры пожара и черного дыма, который поднимается в небо, публикует ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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В Ростове вспыхнул пожар

Причины пожара, который произошел в Ростове, россияне решили не уточнять. Вероятно, в районе пожара также размещены склады одной из воинских частей.

Пожар произошел в Ростове-на-Дону по адресу, где, согласно открытым источникам, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД,

– пишут российские СМИ со ссылкой на чрезвычайников.

Власти также уже традиционно заверили, что угрозы дальнейшего распространения огня якобы нет.

В то же время сами россияне в соцсетях жалуются, что ветер способствует распространению огня. Также появлялась информация, что огнем было охвачено около 700 квадратных метров.

Над Ростовом поднимается черный дым: смотрите видео

Стоит отметить, что последние дни в целом выдаются "тревожными" для россиян. В ночь на 20 и 21 июня Силы обороны поразили склад, нефтебазу, нефтеперерабатывающие заводы и место хранения "Шахедов" в России. Тогда под ударом оказались в частности Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы.