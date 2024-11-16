В Киеве произошел пожар на рынке "Десна": в ГСЧС рассказали детали

В Киеве вечером 16 ноября писали о пожаре, который произошел на рынке "Десна" в Днепровском районе. В ГСЧС подтвердили, что возгорание действительно было.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров. Он отметил, что огонь уже потушили спасатели.

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Что известно о пожаре на рынке "Десна"

Павел Петров отметил, что в Днепровском районе на улице Кибальчича произошло возгорание в торговом павильоне размером 30 на 20.

Пожар уже ликвидирован на площади 50 метров квадратных, было привлечено 20 спасателей, а также 6 единиц техники. Предварительно пострадавших нет,

– рассказал спикер ГСЧС.

Кроме того, в ГСЧС также отдельно рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 18:44. Возгорание ликвидировали в 19:50.

Как пожарные ликвидировали огонь на рынке "Десна" / Фото ГСЧС

"После ликвидации пожара к медикам обратилось два человека, одного из которых госпитализировали в больницу. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", – отметили в службе.

Пожар в Днепровском районе ликвидировали: смотрите видео

До этого о пожаре на рынке "Десна" на жилом массиве Воскресенка писали в местных телеграм-каналах. Там также распространяли видео, как возгорание пытаются ликвидировать пожарные.

Как тушили пожар на рынке "Десна": смотрите видео

Местные паблики писали, что горело несколько контейнеров на рынке. Спецслужбы пытались обуздать огонь.

Пожар в Киеве 16 ноября: смотрите видео

К слову, ранее в Киеве горел ресторан "Евразия" на Берестейском проспекте. Пожар на площади 40 квадратных метров ликвидировали; обошлось без пострадавших.