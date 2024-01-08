Альтернативный способ обогрева: в Санкт-Петербурге загорелся масштабный пожар на складах

8 января было очень жарко в Санкт-Петербурге. Известно, что в городе загорелся масштабный пожар на складах. В небо вздымался густой черный столб дыма.

О пожаре сообщали как российские паблики, так и пропагандистские СМИ. Причем последние в традиционной манере пытались приуменьшить масштабы разрушительных последствий.

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Пылают склады в Петербурге

Как пишут паблики, мощный пожар вспыхнул на юго-востоке города. Там огонь охватил склады на площади более 4 тысяч квадратных метров.

В небо поднимается густой черный дым: смотрите видео

По имеющейся информации, пожар произошел около полуночи. Эпицентр возгорания – металлический ангар размером 70 на 80 метров на Дальневосточном проспекте. Огонь быстро распространился. Уже загорелись семь секций постройки. Локализовать пожар никак не удавалось.

Пожару предоставили второй ранг сложности. Следовательно, чрезвычайным пришлось наращивать свои силы и средства, чтобы противостоять пожару. Что касается пострадавших, то соответствующая информация не поступала.

Уже позже чрезвычайники известили, что им удалось локализовать пожар на площади в 2 тысячи квадратных метров. Говорят, что в ангаре хранились полиэтилен, а также картонная упаковка.

Чрезвычайники пытаются укротить пожар: смотрите видео

Вернемся к обогреву. Так, в Подмосковье россияне не далеко убежали от пещерных людей. Так, чтобы спастись от лютых холодов, им приходится разжигать костер.

Разжигают огонь, чтобы не замерзнуть