Дом с утра еще дымится: последствия жуткого пожара в Запорожье – фото

Запорожье оправляется от масштабного пожара, который произошел на улице Сержанта Медведева. Вечером 2 августа огонь охватил там жилой дом.

Утром 3 августа на место происшествия вновь прибыл мэр города Владимир Буряк. В своем фейсбуке он показал последствия жуткого пожара.

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Ситуация на месте пожара

По словам политика, по состоянию на 7:21 из дома все еще шел дым. На помощь пожарным выехали работники "Запорожремсервис", они будут проводить разбор крыши. Буряк дал поручение срочно выделить деньги из резервного фонда и начать восстановительные работы, как только спасатели дадут соответствующее разрешение.

Ситуация на месте пожара утром 3 августа / Фото с фейсбук-страницы Буряка



Жуткий пожар вспыхнул в Запорожье / Фото с фейсбук-страницы Буряка



Мэр прибыл на место пожара / Фото с фейсбук-страницы Буряка

Мэр Запорожья созвал заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно должно было начаться в 8:30.

Обошлось без жертв

Из дома, который охватил огонь, эвакуировали жителей 34 квартир. К счастью, жертв пожара нет. На базе школы №66 уже обустроили штаб консолидации пострадавших. Людям обеспечили временное место для ночлега – в общежитии педагогического колледжа.

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