Дом с утра еще дымится: последствия жуткого пожара в Запорожье – фото
Источник:фейсбук-страница Владимира Буряка
Запорожье оправляется от масштабного пожара, который произошел на улице Сержанта Медведева. Вечером 2 августа огонь охватил там жилой дом.
Утром 3 августа на место происшествия вновь прибыл мэр города Владимир Буряк. В своем фейсбуке он показал последствия жуткого пожара.
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Ситуация на месте пожара
По словам политика, по состоянию на 7:21 из дома все еще шел дым. На помощь пожарным выехали работники "Запорожремсервис", они будут проводить разбор крыши. Буряк дал поручение срочно выделить деньги из резервного фонда и начать восстановительные работы, как только спасатели дадут соответствующее разрешение.
Жуткий пожар вспыхнул в Запорожье / Фото с фейсбук-страницы Буряка
Мэр прибыл на место пожара / Фото с фейсбук-страницы Буряка
Мэр Запорожья созвал заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно должно было начаться в 8:30.
Обошлось без жертв
Из дома, который охватил огонь, эвакуировали жителей 34 квартир. К счастью, жертв пожара нет. На базе школы №66 уже обустроили штаб консолидации пострадавших. Людям обеспечили временное место для ночлега – в общежитии педагогического колледжа.
Пожар на Сержанта Медведева: что еще известно
- Спасателям сообщили о пожаре 2 августа в 21:15. Прибыв на место происшествия, они установили, что горит крыша и перекрытия дома на площади 450 квадратов.
- Огонь быстро распространялся, крыша накануне ремонтировали, поэтому там хранилось много строительных материалов, среди которых – легковоспламеняющиеся.
- Пожар локализован в 23:35, а в 23:55 его полностью ликвидировали. Пожарные разобрали конструкции и провели проливку, чтобы предотвратить повторное возгорание.
- Среди наиболее вероятных причин возгорания – взрыв из-за утечки газа. В сети предположили, что взорвались газовые баллоны, которыми разогревали кровлю.