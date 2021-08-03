Зранку 3 серпня на місце події знову прибув мер міста Володимир Буряк. У своєму фейсбуці він показав наслідки моторошної пожежі.
Деталі У Запоріжжі загорівся житловий будинок, не виключають витік газу: відео
Ситуація на місці пожежі
За словами політика, станом на 7:21 з будинку все ще йшов дим. На допомогу пожежникам виїхали працівники "Запоріжремсервіс", вони проводитимуть розбір даху. Буряк дав доручення терміново виділити гроші з резервного фонду та розпочати відновлювальні роботи, як тільки рятувальники дадуть відповідний дозвіл.
Ситуація на місці пожежі зранку 3 серпня / Фото з фейсбук-сторінки Буряка
Моторошна пожежа спалахнула у Запоріжжі / Фото з фейсбук-сторінки Буряка
Міський голова прибув на місце пожежі / Фото з фейсбук-сторінки Буряка
Мер Запоріжжя скликав засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Воно мало розпочатися о 8:30.
Обійшлося без жертв
З будинку, який охопив вогонь, евакуювали мешканців 34 квартир. На щастя, жертв пожежі немає. На базі школи №66 вже облаштували штаб консолідації постраждалих. Людям забезпечили тимчасове місце для ночівлі – у гуртожитку педагогічного коледжу.
Пожежа на Сержанта Медведєва: що ще відомо
- Рятувальників повідомили про пожежу 2 серпня о 21:15. Прибувши на місце події, вони встановили, що горить дах та перекриття будинку на площі 450 квадратів.
- Вогонь швидко поширювався, адже дах напередодні ремонтували, тому там зберігалося багато будівельних матеріалів, серед яких – легкозаймисті.
- Пожежу локалізували о 23:35, а о 23:55 її повністю ліквідували. Вогнеборці розібрали конструкції та провели проливку, аби запобігти повторному загорянню.
- Серед найбільш ймовірних причин займання – вибух через витік газу. У мережі припустили, що вибухнули газові балони, якими розігрівали покрівлю.