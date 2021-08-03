Зранку 3 серпня на місце події знову прибув мер міста Володимир Буряк. У своєму фейсбуці він показав наслідки моторошної пожежі.

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Ситуація на місці пожежі

За словами політика, станом на 7:21 з будинку все ще йшов дим. На допомогу пожежникам виїхали працівники "Запоріжремсервіс", вони проводитимуть розбір даху. Буряк дав доручення терміново виділити гроші з резервного фонду та розпочати відновлювальні роботи, як тільки рятувальники дадуть відповідний дозвіл.

Ситуація на місці пожежі зранку 3 серпня / Фото з фейсбук-сторінки Буряка



Моторошна пожежа спалахнула у Запоріжжі / Фото з фейсбук-сторінки Буряка



Міський голова прибув на місце пожежі / Фото з фейсбук-сторінки Буряка

Мер Запоріжжя скликав засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Воно мало розпочатися о 8:30.

Обійшлося без жертв

З будинку, який охопив вогонь, евакуювали мешканців 34 квартир. На щастя, жертв пожежі немає. На базі школи №66 вже облаштували штаб консолідації постраждалих. Людям забезпечили тимчасове місце для ночівлі – у гуртожитку педагогічного коледжу.

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