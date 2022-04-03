Пожар в Шепетовке после авиаудара ликвидировали: боролись с огнем 13 часов

В течение 13 часов пожарники ликвидировали пожар в Шепетовке Хмельницкой области. Он произошел после того, как россияне били по городу из авиации,

К счастью, огонь удалось потушить. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

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Глава ОВА поблагодарил спасателей, которые отважно устраняли пожар, возникший в результате ракетного удара по промышленному объекту на Шепетовщине.

В течение 13 часов они самозабвенно боролись с пламенем, отвоевывая от ада сантиметр за сантиметром нашей подольской земли,

– отметил Гамалий.

Вражеский обстрел произошел 2 апреля около 17 часов. Приблизительно в это же время обстреляли аэродром в Миргороде Полтавской области.

Напомним, впервые за время полномасштабного вторжения россияне обстреляли Хмельницкую область 30 марта. Тогда оккупанты нанесли удар по военному объекту в Староконстантинове. А в ночь на 31 марта – по промышленным объектам области.

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