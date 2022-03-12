Пожар на складе замороженных продуктов под Киевом локализовали и дальше тушат
Источник:телеграм-канал ГСЧС
В ночь на 12 марта в результате вражеских обстрелов вспыхнул пожар в селе Квитневое на Киевщине. Его тушение все еще продолжается. Пламя охватило склад хранения замороженной продукции.
По состоянию на 07:54 пожарным удалось локализовать пожар в селе Квитневое Броварского района на площади 28 тысяч квадратных метров.
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Предварительно – без жертв
Здание загорелось перед 04:00. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают 20 спасателей и 4 единицы техники.
Мощный пожар из-за обстрелов под Киевом / Фото ГСЧС
К утру пожар смогли локализовать / Фото ГСЧС
Ранее горели склады в Калиновке
8 марта российские захватчики обстреляли Калиновку, также в Броварском районе Киевской области. Из-за вражеской атаки там загорелись складские помещения – огонь охватил почти 2 тысячи квадратных метров. Пожар тушили в течение часа. Обошлось без жертв и пострадавших.
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