Станом на 07:54 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу в селі Квітневе Броварського району на площі 28 тисяч квадратних метрів.

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Попередньо – без жертв

Будівля загорілася перед 4:00. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. На місці працюють 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.



Потужна пожежа через обстріли під Києвом / Фото ДСНС



До ранку пожежу змогли локалізувати / Фото ДСНС

Раніше горіли склади у Калинівці

8 березня російські загарбники обстріляли Калинівку, що також у Броварському районі Київської області. Через ворожу атаку там загорілися складські приміщення – вогонь охопив майже 2 тисячі квадратних метрів. Пожежу гасили упродовж годину. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Якою була ситуація у Києві 11 березня: дивіться відео