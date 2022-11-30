Апокалиптическое облако дыма в небе: в Перми вспыхнул пожар на ТЭЦ, есть погибший

В России все-таки что-то крайне странное происходит 30 ноября. Несколько пожаров вспыхнуло этой ночью, а утром стало известно о нарушении техники безопасности в Перми.

По данным росСМИ, в Перми горит ТЭЦ-9. Об этом свидетельствуют также фото и видео, активно публикуемые в местных телеграм-каналах, рассказывает 24 канал.

Читайте также Люди за 30 километров проснулись: под Мелитополем у оккупантов мощный "хлопок"

Над городом жуткое облако дыма

Доподлинно неизвестно, что послужило причиной пожара на ТЭЦ-9 в Перми. По одной из версий, огонь вспыхнул на крыше. Пламя распространилось на площадь в 1500 квадратных метров. Существует также угроза, что вспыхнут соседние постройки, если на них распространится пламя. По имеющимся данным, с предприятия уже эвакуировали 500 человек.

Вскоре в пресс-службе МЧС сообщили, что вспыхнула кровля котельно-турбинного цеха. По данным росСМИ, произошло это при проведении сварочных работ. На месте происшествия работает 79 спасателей, а также 23 единицы техники. По данным ведомства, пожар локализовать еще не удалось.

Момент возгорания на ТЭЦ-9 сняли камеры: смотрите видео

Также стало известно о трех пострадавших в результате пожара. Двое из них были госпитализированы в ожоговое отделение. Вскоре последовала информация, что один пострадавший погиб. Что касается эвакуации из ТЭЦ-9, то она продолжается.

Очевидцы сняли, как в небо вздымается густой дым: смотрите видео

Сразу же оговоримся, что в этом случае – как и в других – искать украинский след бессмысленно. ТЭЦ расположена в почти 2 тысячах километрах от границы с нашим государством. И на этот объект в городке никто бы не тратил боеприпасы такой дальности, если бы они у нас были.

Да и сами пользователи сети не сообщают о взрывах. Вместо этого они пытаются один раньше другого выложить зрелищное видео, на котором можно было бы увидеть то самое знаменитое "задымление". Вы ведь помните, что по кремлевским методикам именно так называют пожары в России?

А вот россияне наблюдают, как горит ТЭЦ и очень радуются: смотрите видео

Жители Перми также рассказывают, что то самое страшное облако дыма видно изо всех уголков города. Оно и не удивительно, ведь поднялось оно немалое.

В Волгограде тоже решили погреться

Также появилась информация, что в Волгограде загорелся цех по изготовлению пластиковой тары. Известно, что пламя распространилось на площадь в 1500 квадратных метров.

Пожар на цехе в Волгограде сняли на камеру: смотрите видео

Доподлинно неизвестно, что стало причиной этого. На месте уже работают экстренные службы. Что касается пострадавших или погибших, то предварительная информация свидетельствует, что их нет. Очевидцы уже выложили в сеть видео с пожаром. Пока что горожане не жалуются на то, что дышать нечем.

Мощный пожар не на шутку испугал очевидцев: смотрите видео

Напомним, ранее мы рассказывали о пожарах в Красноярске и Брянской области. В первом загорелся торговый центр, а во второй – резервуары с нефтепродуктами. Интересно, что пропагандисты начали распространять бред по поводу пожара в Брянской области. Они уверяют, что огонь вспыхнул из-за "попадания боеприпаса".

Стоит внимания – Яковенко назвал цель, которой хочет достичь Путин: смотрите видео