Есть примерно 100 тысяч украинских туристов, – консул Украины в Турции о масштабных пожарах
Источник:24 канал
Турцию охватило пламя. Лесные пожары распространились до курортных регионов, где отдыхают украинцы. Их там по состоянию на 29 июля приблизительно 100 тысяч. К счастью, пока никто не пострадал.
Такую информацию в комментарии 24 каналу рассказал руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык. Он отметил, что сейчас туристам ничего не угрожает.
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"Примерно 100 тысяч человек (отдыхают в Турции по состоянию на 29 июля – 24 канал). Это ориентировочное количество", – сказал Билык.
Он заверил, что по состоянию на 29 июля пострадавших среди украинцев регионе стихийного бедствия нет. Обращений по ситуации в связи с пожарами не поступало в адрес ни посольства, ни консульства Украины в Анталии.
Люди находятся в отелях, несмотря на легкую дымку, которая есть в регионе. Им ничего не угрожает,
– отметил Билык.
Люди могут переселиться в другой отель
Руководитель консульского отдела также рассказал, что на официальных страницах и в телефонном режиме его коллеги оказывают украинцам рекомендации по переселению в другие отели, если в их регионе скопление дыма. В частности, это город Сиде.
Информации о том, сколько людей уже переселилось нет.
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Масштабные пожары в Турции: коротко
- В Турции вспыхнули лесные пожары. Уже 28 июля огонь приблизился к курортной Анталии. В частности, задымлен район Манавгат и город Сиде.
- Пожарные привлекли 2 самолета, 15 вертолетов, 6 бульдозеров и 106 пожарных машин.
- В результате стихии уже есть десятки пострадавших людей. Также гибнут животные.
- Огонь повредил также много жилых домов.