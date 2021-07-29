Есть примерно 100 тысяч украинских туристов, – консул Украины в Турции о масштабных пожарах

Турцию охватило пламя. Лесные пожары распространились до курортных регионов, где отдыхают украинцы. Их там по состоянию на 29 июля приблизительно 100 тысяч. К счастью, пока никто не пострадал.

Такую информацию в комментарии 24 каналу рассказал руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык. Он отметил, что сейчас туристам ничего не угрожает.

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"Примерно 100 тысяч человек (отдыхают в Турции по состоянию на 29 июля – 24 канал). Это ориентировочное количество", – сказал Билык.

Он заверил, что по состоянию на 29 июля пострадавших среди украинцев регионе стихийного бедствия нет. Обращений по ситуации в связи с пожарами не поступало в адрес ни посольства, ни консульства Украины в Анталии.

Люди находятся в отелях, несмотря на легкую дымку, которая есть в регионе. Им ничего не угрожает,

– отметил Билык.

Люди могут переселиться в другой отель

Руководитель консульского отдела также рассказал, что на официальных страницах и в телефонном режиме его коллеги оказывают украинцам рекомендации по переселению в другие отели, если в их регионе скопление дыма. В частности, это город Сиде.

Информации о том, сколько людей уже переселилось нет.

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