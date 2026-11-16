В Азове после атаки горит нефтебаза

В понедельник, 16 ноября 2026 года, в Ростовской области произошел пожар. В результате атаки загорелась нефтебаза в городе Азов.

Соответствующие кадры публикуют местные жители. Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о пожаре?

В ночь на 16 ноября 2026 года в городе Азов Ростовской области вспыхнул пожар. После атаки был зафиксирован пожар на местной нефтебазе.

Горит нефтебаза в Азоре: смотрите видео

Местные жители также сообщают, что горит газораспределительная станция (ГРС).

В Азове резко стало светло: смотрите видео

Пожар в Ростовской области / Exilenova+

Последствия атаки на Ростовскую область: смотрите видео

Также в российском Нижнекамске в Татарстане 15 ноября беспилотники подвергли атаке нефтехимический завод "Нижнекамскнефтехим". Предприятие имеет важное значение для российской химической промышленности, ведь оно производит материалы, которые используются во многих отраслях экономики.