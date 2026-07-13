Огонь очень быстро охватил помещение бара. Многие посетители, спасаясь от дыма, забежали в туалеты в задней части заведения, где и погибли. Подробности об этом ужасающем инциденте сообщают The New York Times и BBC.

Где и почему возник пожар?

Пожар произошел в баре Rong Beer Na Lat Phrao, расположенном в популярном районе Чатучак. По словам очевидцев, возгорание началось возле сцены, где выступала музыкальная группа.

Перед возгоранием из электрощита пошел густой дым, который почти полностью перекрыл видимость в помещении. Затем погас свет, раздался взрыв, и пламя стремительно распространилось по заведению.

Пожарные прибыли на место происшествия вскоре после полуночи и потушили пожар за полчаса.

Предварительная проверка показывает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в кондиционере. Власти пообещали провести тщательное расследование.

Комментируя трагедию для журналистов, губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт отметил, что пластиковые столы и стулья после пожара остались почти не поврежденными. Это может свидетельствовать об очень быстром распространении огня именно по потолку, где находились легковоспламеняющиеся декоративные материалы.

По состоянию на утро понедельника территория вокруг бара была оцеплена. У входа лежат разбитая мебель и осколки стекла. Снаружи также выстроили десятки мешков с телами погибших.

Внутри заведения мебель, стены и потолок полностью почернели от огня, а часть потолка обрушилась. Корреспонденты BBC сообщают, что даже на следующий день на месте трагедии ощущался резкий запах гари.

Почему погибло так много людей?

Опубликованные в сети видео показывают, как напуганные посетители с криками выбегали через охваченный огнем главный вход. У некоторых уже горела одежда.

Многие люди не смогли выбраться наружу, а вместо этого побежали вглубь здания и спрятались в туалете. Именно там спасатели нашли большинство погибших.

Это вызывает вопросы относительно планировки заведения и соблюдения требований пожарной безопасности.

Также возле аварийного выхода нашли людей, потерявших сознание. Это может свидетельствовать о том, что эвакуационный выход был частично заблокирован. Власти проведут проверку на предмет наличия у заведения всех необходимых разрешений и соответствия требованиям законодательства.

Сообщается, что пожарных вызвал водитель, случайно проезжавший мимо.

На данный момент известно о 27 погибших. Среди них – 9 мужчин и 18 женщин. Более 60 пострадавших находятся в больницах, в том числе восемь – в критическом состоянии. Большинство погибших отравились дымом.

Это не первая подобная трагедия в Бангкоке

Бангкок ежегодно посещают более 30 миллионов иностранных туристов. В то же время город давно имеет репутацию места с недостаточными стандартами безопасности.

За последние годы в ночных клубах Бангкока произошло несколько больших пожаров из-за нарушений строительных норм и правил безопасности.

В 2009 году во время новогоднего пожара в клубе Santika погибли почти 70 человек, в том числе иностранные туристы. Расследование установило, что в здании было недостаточно исправных аварийных выходов, а противопожарное оборудование не соответствовало требованиям.

В августе 2022 года еще около 20 человек погибли во время пожара в ночном клубе провинции Чонбури к юго-востоку от Бангкока. Выяснилось, что помещение было отделанно легковоспламеняющимися звукоизоляционными материалами, а само заведение работало без необходимых разрешений.