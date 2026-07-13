Вогонь дуже швидко охопив приміщення бару. Багато відвідувачів, рятуючись від диму, забігли до туалетів у задній частині закладу, де й загинули. Деталі про моторошний інцидент повідомляють The New York Times та BBC.

Де і чому виникла пожежа?

Пожежа сталася у барі Rong Beer Na Lat Phrao, розташованому в популярному районі Чатучак. За словами очевидців, займання почалося біля сцени, де виступав музичний гурт.

Перед займанням з електрощита пішов густий дим, який майже повністю перекрив видимість у приміщенні. Потім зникло світло, пролунав вибух, і полум'я стрімко поширилося закладом.

Пожежники прибули на місце події незабаром після опівночі та загасили пожежу за півгодини.

Попередня перевірка свідчить, що причиною пожежі могло стати коротке замикання в кондиціонері. Влада пообіцяла провести ретельне розслідування.

Коментуючи трагедію для журналістів, губернатор Бангкока Чадчарт Сіттіпунт зазначив, що пластикові столи та стільці після пожежі залишилися майже неушкодженими. Це може свідчити про дуже швидке поширення вогню саме по стелі, де були легкозаймисті декоративні матеріали.

Станом на ранок понеділка територію навколо бару оточили. Біля входу лежать розбиті меблі та уламки скла. Зовні також вишикували десятки мішків із тілами загиблих.

Усередині закладу меблі, стіни та стеля повністю почорніли від вогню, а частина стелі обвалилася. Кореспонденти BBC повідомляють, що навіть наступного дня на місці трагедії відчувався різкий запах гару.

Чому загинуло так багато людей?

Опубліковані в мережі відео показують, як налякані відвідувачі з криками вибігали через охоплений вогнем головний вхід. У декого вже горів одяг.

Багато людей не змогли вибратися назовні, натомість побігли вглиб будівлі та сховалися у туалеті. Сам там рятувальники знайшли більшість загиблих.

Це викликає питання щодо планування закладу та дотримання вимог пожежної безпеки.

Також біля аварійного виходу знайшли непритомних людей. Це може свідчити про те, що евакуаційний вихід був частково заблокований. Влада проведе перевірку того, чи мав заклад усі необхідні дозволи та чи відповідав вимогам законодавства.

Повідомляється, що пожежників викликав водій, який випадково проїжджав повз.

Наразі відомо про 27 загиблих. Серед них – 9 чоловіків і 18 жінок. Понад 60 постраждалих перебувають у лікарнях, серед них восьмеро – у критичному стані. Більшість загиблих отруїлися димом.

Це не перша така трагедія у Бангкоку

Бангкок щороку відвідують понад 30 мільйонів іноземних туристів. Водночас місто давно має репутацію місця з недостатніми стандартами безпеки.

За останні роки в нічних клубах Бангкока сталося кілька великих пожеж через порушення будівельних норм і правил безпеки.

У 2009 році під час новорічної пожежі в клубі Santika загинули майже 70 людей, зокрема іноземні туристи. Розслідування встановило, що в будівлі було недостатньо справних аварійних виходів, а протипожежне обладнання не відповідало вимогам.

У серпні 2022 року ще близько 20 людей загинули під час пожежі в нічному клубі провінції Чонбурі на південний схід від Бангкока. З'ясувалося, що приміщення було оздоблене легкозаймистими звукоізоляційними матеріалами, а сам заклад працював без необхідних дозволів.