В Подмосковье загорелся цех по производству паллет: огонь перекинулся на соседние склады

В российском городе Волоколамске поздно вечером 20 июня, начался пожар на предприятии по производству деревянных паллет.

Об этом сообщают российские СМИ и МЧС. Говорят, что причина возгорания – короткое замыкание. Традиционно уверили, что пострадавших нет.

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Местные телеграмм-каналы пишут, что пожар возник на территории предприятия "Паллетрейд" по Ямской улице. Большой столб дыма виден из разных районов города.

"Над Волоколамском едкий дым – местные очевидцы пишут о том, что на заводе вспыхнули поддоны", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что черный столб дыма поднимается прямо в небо.

Пожар на заводе в Волоколамске: видео

В Министерстве России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что огнем охвачена площадь размером 6 тысяч квадратных метров, на месте работали спасатели.

Данных о пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Впоследствии стало известно, что огонь опрокинулся на соседние склады.



Пожарные пытаются потушить пожар / Фото российские службы

В 01:43 пожар был локализован.

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