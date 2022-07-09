В Чернобаевке масштабный пожар: густой дым после взрывов виднеется отовсюду

Утром 9 июля в Чернобаевке несколько раз "прилетело". Над селом виднеется густой дым. На месте прилетов начался масштабный пожар.

Местные жители сообщают, что, став очевидцами "всех серий Чернобаевки", таких сильных взрывов, как сейчас, еще никогда не слышали.

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Небо над Чернобаевкой охватил дым. Пожар хорошо виден и из Херсона.