В Чернобыльский зоне новый пожар: привлекли сотни спасателей, тушат уже 2-е сутки

В Киевской области продолжают тушить пожар на территории Чернобыльской зоны. Сейчас на месте работают несколько сотен спасателей.

К сожалению, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки.

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Пожар в Чернобыльской зоне: есть ли радиационная угроза

Сейчас пожар тушат 399 спасателей и 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства.

К ликвидации пожара также привлекли 5 единиц тяжелой инженерной техники для создания минерализованных полос. Работают бульдозеры, тракторы и тяжелые тягачи.

Специалисты радиационно-химической защиты постоянно обследуют территории. Радиационный фон в норме,

– сообщили в ГСЧС.

Пожар в Чернобыльской зоне: фото ГСЧС

Напомним, что за минувшие сутки в Киеве произошло 13 пожаров на площади 17 200 квадратных метров. В ГСЧС отметили, что это катастрофа для нашей природы.

Чрезвычайники призвали украинцев придерживаться важных правил пожарной безопасности: