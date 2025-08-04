Пожар в гостинице "Власта" во Львове: известна предварительная причина возгорания
- В городском совете отметили, что из отеля "Власта" госпитализированы 6 человек.
- Один человек получил сильные ожоги. Предварительно, в его номере произошел взрыв.
- Сейчас причины взрыва не установлены.
Во Львове 4 августа произошел пожар в гостинице "Власта". Предварительно, в одном из номеров произошел взрыв.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
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Какова причина пожара в гостинице "Власта"?
В понедельник, 4 августа, во Львове возник пожар в гостинице "Власта". В пресс-службе ЛГС сообщили, что из отеля госпитализировали 6 человек.
Указывается, что один человек получил сильные ожоги.
Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа,
– указали в городском совете.
По состоянию на 13:49 пожар практически ликвидирован.
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Отметим, что площадь возгорания около 300 квадратных метров.
В ЛГС указывали, что на момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них – двое детей. Их госпитализировали в Первое медицинское объединение.
В городском совете указывали, что угрозы жизни пострадавших нет.