Во Львове 4 августа произошел пожар в гостинице "Власта". Предварительно, в одном из номеров произошел взрыв.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

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Какова причина пожара в гостинице "Власта"?

В понедельник, 4 августа, во Львове возник пожар в гостинице "Власта". В пресс-службе ЛГС сообщили, что из отеля госпитализировали 6 человек.

Указывается, что один человек получил сильные ожоги.

Предварительно в его номере произошел взрыв. Причины взрыва пока не установлены. На месте работает следственно-оперативная группа,

– указали в городском совете.

По состоянию на 13:49 пожар практически ликвидирован.

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Отметим, что площадь возгорания около 300 квадратных метров.

В ЛГС указывали, что на момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о шести пострадавших, среди них – двое детей. Их госпитализировали в Первое медицинское объединение.

В городском совете указывали, что угрозы жизни пострадавших нет.