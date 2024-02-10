"Свекровь начала кричать, это последнее, что слышали": что говорят очевидцы о пожаре в Харькове
Источник:Суспильне
В Немышлянском районе Харькова вражеский "Шахед" ударил по заправке. Как следствие, топливо потекло по улице и вызвало мощный пожар.
В огне оказались по меньшей мере 15 домов. Они выгорели полностью. К сожалению, есть жертвы и раненые.
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Что рассказали очевидцы о трагическом пожаре в Харькове
Одним из домов, который сгорел, оказался дом свекра и свекрови жительницы Харькова Натальи. Женщина рассказала, как разворачивались события.
Свекровь позвонила мужу и сказала, что был взрыв на ее улице. Горело, зарево сильное. Говорила, что такого не было никогда. А потом она перезвонила через 15 минут и сказала, что уже дом начал пылать. Она кричала и это последнее, что мы слышали. Судьба родных неизвестна, они вдвоем были в этом доме,
– рассказала Наталья.
По состоянию на 2:01 10 февраля из-под завалов достали тело погибшего человека, двое раненых.
Еще один свидетель пожара рассказал, как разворачивались трагические события вечером 9 февраля.
"Взорвалось все, и потекло. Горящая река. Дизельное топливо, я весь в соляре. Оно поджигало дома. Помогали, тушили руками, снегом, как могли", – рассказал Андрей Кругло.
Трагический пожар в Харькове / Фото Суспильне
Чем и откуда били враги
Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что, по предварительным данным, российские военные атаковали Харьков с территории Белгородской области. Враги запустили беспилотники типа Shahed.
Три беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Немышлянском районе Харькова. Он был разрушен. В результате этого возник масштабный пожар. Разрушены более 15 жилых домов... На этом критическом объекте было большое количество топлива, поэтому такие ужасные последствия пожара,
– заявил Фильчаков.
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Вечерняя атака по Харькову: основное
- Россия ориентировочно в 22:44 9 февраля ударила по Харькову. Там прогремел взрыв.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты попали по гражданской инфраструктуре в Немышлянском районе города, а также по кафе в поселке Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
- Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что вражеские "Шахеды" ударили по заправке в Немышлянском районе. Именно в результате этого попадания разлилось горючее, которое горело. Из-за этого вспыхнули жилые дома мирных харьковчан.
- По состоянию на вечер 9 февраля площадь пожара составляла 3 700 квадратных метров, спасатели эвакуировали 50 местных жителей, среди которых – двое детей.
- Вечером 9 февраля руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков рассказал об одном раненом человеке. В частности, у мужчины было 40% ожогов тела, он в больнице.
- По состоянию на 3 часа ночи 10 февраля, в полиции Харьковщины сообщили, что уже двое раненых. В частности, госпитализировали с ожогами 1 – 2 степени 45-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, которая надышалась угарного газа.