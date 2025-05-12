В Киеве пожарные достали из огня кота и собаку: ГСЧС показала спасение домашних любимцев

В воскресенье, 11 мая, в многоэтажном доме Подольского района Киева произошел пожар. Спасатели вынесли из огня кота и собаку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Животным оказали неотложную помощь, после чего любимцев передали владельцам.

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Что известно о пожаре

Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 17:57. Пожар площадью в 10 квадратных метров произошел в квартире на 7 этаже жилого дома.

С острой реакцией на стресс к медикам обратился 1 человек.

В ГСЧС показали спасение домашних любимцев: смотрите фото

В 18:34 пожар ликвидировали. Причины происшествия будут устанавливать правоохранители.

К слову, с понедельника, 12 мая, в ЦНАПах столицы началась регистрация домашних животных. Сейчас процедура обязательна только для собак, по желанию владельца – для кошек.

Актуальная информация о количестве любимцев позволит эффективнее планировать развитие городской инфраструктуры и будет способствовать соблюдению ветеринарно-санитарных норм.