Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС України. Тваринам надали невідкладну допомогу, після чого улюбленців передали власникам.

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Що відомо про пожежу

Повідомлення про загоряння надійшло до ДСНС о 17:57. Пожежа площею в 10 квадратних метрів сталася у квартирі на 7 поверсі житлового будинку.

З гострою реакцією на стрес до медиків звернулася 1 людина.

У ДСНС показали порятунок домашніх улюбленців: дивіться фото

О 18:34 пожежу ліквідували. Причини події встановлюватимуть правоохоронці.

До слова, з понеділка, 12 травня, у ЦНАПах столиці розпочалася реєстрація домашніх тварин. Наразі процедура обов'язкова лише для собак, за бажанням власника – для котів.

Актуальна інформація про кількість улюбленців дозволить ефективніше планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.