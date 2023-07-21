В Киеве случился пожар в Гидропарке: горело двухэтажное здание

Утром 21 июля в Киеве загорелся пожар. Над Гидропарком увидели серые и густые клубы дыма.

На место возгорания сразу выехали спасатели. В ГСЧС 24 Каналу сообщили, что, по предварительным данным, загорелся магазин.

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Подробности пожара

Около 8 утра в социальных сетях появились кадры пожара возле моста в районе Метро. Перед мостом быстро образовалась пробка.

В пресс-службе уточнили, что пожар площадью 120 кв. метров произошел в 2-этажном здании. Предварительно это магазин.

В 08:40 спасатели успешно потушили возгорание. Пострадавших нет. В настоящее время правоохранители устанавливают причину пожара.

Пожар в Киеве: фото

Недавно в Киеве горело медучреждение

Утром 13 июля около 10:56 в медицинском заведении Киева в Подольском районе столицы вспыхнул пожар. Там загорелось помещение мастерской.

С цокольного этажа медицинского учреждения, где произошло возгорание, оно распространилось на площадь 20 квадратных метров. Вместе с тушением спасатели занимались и эвакуацией. В общей сложности было спасено около 60 человек, среди которых и персонал медучреждения, и его посетители. К счастью, обошлось без жертв или пострадавших.