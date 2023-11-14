В Киеве произошел масштабный пожар на СТО: есть пострадавший
Источник:ГСЧС Украины
Вечером 14 ноября в одном из районов Киева произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать, однако он нанес значительный ущерб.
В Киеве произошел масштабный пожар СТО на Радиорынке в Соломенском районе. Причина возгорания пока неизвестна, но пожар удалось ликвидировать.
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Есть пострадавшие
В результате возгорания сгорели автомобили. По обновленной информации, при пожаре к медикам обратился работник СТО с незначительными ожогами лица, от госпитализации отказался.
Пожар в столице: смотрите видео
Пожар был ликвидирован на площади 250 квадратных метров. На видео видно, что огонь сильно распространился. Спасателям пришлось приложить немало сил, чтобы ликвидировать пожар.
На СТО в Киеве загорелся пожар: смотрите видео
Можно услышать, как на записи что-то взрывается. Пожар действительно выглядит масштабным.
В Киеве произошло возгорание: смотрите видео
Автосервис на котором возник инцидент почти полностью сгорел, также сгорело 3 автомобиля. На месте работают соответствующие службы, четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
В Дарницком районе Киева горел склад
- Вечером 12 ноября стало известно о пожаре в Киеве. Вспыхнула она в Дарницком районе. Детальнее о ситуации в столице рассказал городской голова. Виталий Кличко отметил, что пожар вспыхнул на улице Бориспольской.
- По имеющейся информации, горел склад со строительными материалами . Городской голова отметил, что на месте работали все службы.
- Известно также об одном пострадавшем. В то же время, разведка ситуации продолжается. Виталий Кличко передал, что спасатели попросили не мешать их работе. Это позволит службам оперативно ликвидировать пожар.