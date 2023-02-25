Гигантский столб черного дыма: в Киеве на Подоле горят склады

В Киеве в Подольском районе загорелось предприятие. В здании сильный пожар, небо окутал черный дым.

В обед 25 февраля в Подольском районе столицы загорелся пожар на предприятии. Спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолалага рассказала 24 Канала, что горит помещение с лакокрасочными материалами.

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Загорелось помещение с легковоспламеняющимися материалами: воды на территории нет

Светлана Водолага сообщила, что на Подоле в Киеве загорелось складское здание. По предварительным данным, там хранятся лакокрасочные материалы, то есть легковоспламеняющиеся вещества.

Тушение пожара затруднено еще и тем, что на территории отсутствует водоснабжение. Поэтому спасателям приходится подвозить воду для тушения пожара.

На территории отсутствуют поставки, поэтому нужно осуществлять постоянный подвоз воды,

– добавила Водолага.

Пожар разгорается

Редакция 24 Канала советует жителям Киева закрыть окна.

Поскольку горит состав с легковоспламеняющимися веществами, огонь трудно обуздать и он пока разрастается. В небо поднялись столбы черного дыма, видно почти во всех районах столицы.

Сначала площадь очага составляла 200 квадратных метров, однако впоследствии Виталий Кличко сообщил, что охваченная огнем площадь около 2 000 квадратных метров – возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий.

В КГВА уточнили, что горит помещение площадью 3 000 квадратных метров. То есть, огонь охватил большую часть здания.

В Киеве на Подоле бушует пожар: смотрите видео

Пожарные работают над тем, чтобы локализовать огонь. Иногда с места раздаются взрывы – на складах продолжают взрываться материалы. В ГСЧС уверяют, что ситуация контролируемая.

Мэр столицы сообщил, что к тушению пожара привлечены 18 единиц техники, на месте работают около 90 спасателей.

Причины возгорания на складе неизвестны.

Спасатели пытаются обуздать пламя: фото

К сведению водителей: полиция перекрыла движение на двух улицах

Из-за пожара полиция перекрыла движение на улице Новоконстантиновской и полностью на улице Нахимова. Патрульная полиция обеспечивает регулирование и безопасность дорожного движения.