Похоже на "конец света": в Краснодаре что-то очень мощно пылает

В российском Краснодаре вечером вспыхнул масштабный пожар. Местные власти заявляют, что это горит "сухая растительность".

Около 22:00 по местному времени российские паблики начали писать о масштабном пожаре в Краснодаре. В подтверждение инцидента в сети появились видео, передает 24 Канал.

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Причина пожара в Краснодаре

В МЧС России в Республике Адыгея рассказали, что к ним поступило сообщение о том, что на 12 километре автодороги Краснодар – Новороссийск произошло возгорание поля с сухой растительностью и камышом.

Отмечается, что территориям там заболочена. Также власти заверили, что пожарно-спасательные подразделения уже работают над ликвидацией очага, а угрозы объектам жизнеобеспечения и населению нет.

Вот так в Краснодаре полыхает камыш / Фото соцсети

Как в России горит "сухая растительность": смотрите видео

К слову, недавно в российском Ульяновске вспыхнул пожар в Институте гражданской авиации. Огонь охватил крышу, предварительно причиной пожара считается возгорание в столовой.