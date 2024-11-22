Близько 22:00 за місцевим часом російські пабліки почали писати про масштабну пожежу у Краснодарі. На підтвердження інциденту у мережі з'явилися відео, передає 24 Канал.

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Причина пожежі у Краснодарі

У МНС Росії у Республіці Адигея розповіли, що до них надійшло повідомлення про те, що на 12 кілометрі автодороги Краснодар – Новоросійськ сталося займання поля з сухою рослинністю та очеретом.

Зазначається, що територіям там заболочена. Також влада запевнила, що пожежно-рятувальні підрозділи вже працюють над ліквідацією вогнища, а загрози об'єктам життєзабезпечення та населенню немає.

Ось так у Краснодарі палахкотить очерет / Фото соцмережі

Як у Росії горить "суха рослинність": дивіться відео

До слова, нещодавно у російському Ульяновську спалахнула пожежа в Інституті цивільної авіації. Вогонь охопив дах, попередньо причиною пожежі вважається займання у столовій.