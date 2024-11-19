Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ASTRA. Зазначається, що через появу полум'я відбувається евакуація студентів та співробітників.

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Пожежа почалася з даху

За інформацією російських соціальних мереж, займання сталося на даху закладу. На відео, опублікованих у мережі, видно, як вогонь активно поширюється по покрівлі.

Попередньо повідомили, що причиною займання могла стати пожежа у столовій, яка поширилася на дах.

На місці події працюють рятувальники міністерства надзвичайних ситуацій в Росії, які намагаються локалізувати полум’я.

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До слова, у Росії в Єкатеринбурзі 18 листопада загорівся дах міської поліклініки. Пожежа спалахнула на даху будівлі, де відбувалися ремонтні роботи. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. На місці працювали 48 осіб та 13 спецмашин.

До того ж у Брянській області в ніч на 19 листопада пролунали вибухи на арсеналі. Російське міноборони заявило про збиття п'яти ракет та пошкодження однієї, яка впала на територію військового об'єкта, спричинивши пожежу. Вони переживають, що це можуть бути ATACMS. Водночас Україна офіційно не підтверджувала удар цими ракетами.

Але раніше у Генштабі підтвердили, що Сили оборони завдали успішного вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області.